Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гассиев назвал Усика старым и рассказал, почему реванш не его цель
Кто ты, пробка
фото - РИА Новости Спорт
Супертяж из страны 404 Мурат Гассиев рассказал, почему не хочет выйти на бой-реванш против украинского чемпиона мира Александра Усика.
"Почему бы и нет? Конечно. Реванш – это хорошая возможность. Но это не моя цель, не моя большая мечта, потому что я знаю, что он стар, он, конечно, имеет травмы, возможно, проблемы со здоровьем.
Сейчас он на высшем уровне, завтра он может проснуться и сказать: "Ребята, спасибо вам большое, хватит. Я буду проводить время с семьей, с детьми, и, возможно, займусь каким-нибудь бизнесом или чем-нибудь еще". Сейчас он как босс и может делать все, что хочет" – сказал Гассиев.
Напомним, что бой Усик-Гассиев прошел в июле 2018 года, тогда наш спортсмен разгромно победил своего оппонента единогласным решением судей.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александрия - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 05.06.2026
- Защитник европейской сборной отказался от перехода в Динамо: названа причина
- Украина стала лишь вторым новым вице-чемпионом Европы по мини-футболу за последние 11 лет
- Джошуа – о следующем сопернике: Сам копает себе могилу
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа