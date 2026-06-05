Гассиев назвал Усика старым и рассказал, почему реванш не его цель

Супертяж из страны 404 Мурат Гассиев рассказал, почему не хочет выйти на бой-реванш против украинского чемпиона мира Александра Усика.

"Почему бы и нет? Конечно. Реванш – это хорошая возможность. Но это не моя цель, не моя большая мечта, потому что я знаю, что он стар, он, конечно, имеет травмы, возможно, проблемы со здоровьем.

Сейчас он на высшем уровне, завтра он может проснуться и сказать: "Ребята, спасибо вам большое, хватит. Я буду проводить время с семьей, с детьми, и, возможно, займусь каким-нибудь бизнесом или чем-нибудь еще". Сейчас он как босс и может делать все, что хочет" – сказал Гассиев.