Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора может покинуть Британию, это тесно связано с Усиком
Решается судьба человека
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что покинет свою родную страну, если Дэвид Бенавидес поднимется в королевский дивизион и победит украинского чемпиона мира Александра Усика.
"Бенавидес слишком мелкий. Он слишком маленький. Мне нравится, как работает мозг Турки Аль Аш-Шейха. Да, это отлично, но Бенавидес выглядит очень большим, когда смотришь на него по телевизору. Но кто его знает? Ты никогда не знаешь, наверное.
Я не думаю, что Бенавидес будет довольно хорошо чувствовать себя в тяжелом весе. Не думаю, что его сила останется с ним. Помните, что во время раундов ваша сила или падает или растет, но с этим парнем ты никогда не знаешь, чего ждать. Но если он поднимется в весе и победит Усика, то я уйду на пенсию и покину страну" – сказал Дерек.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александрия - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 05.06.2026
- Новый тренер Ливерпуля, неожиданное поражение Франции, Забарный присоединился к сборной. Главные новости за 4 июня
- Защитник европейской сборной отказался от перехода в Динамо: названа причина
- Кто будет следующим? Владимир Кличко рассказал о будущем украинского бокса после ухода Усика
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки