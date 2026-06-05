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Чисора может покинуть Британию, это тесно связано с Усиком

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Решается судьба человека

Чисора может покинуть Британию, это тесно связано с Усиком

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Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что покинет свою родную страну, если Дэвид Бенавидес поднимется в королевский дивизион и победит украинского чемпиона мира Александра Усика.

"Бенавидес слишком мелкий. Он слишком маленький. Мне нравится, как работает мозг Турки Аль Аш-Шейха. Да, это отлично, но Бенавидес выглядит очень большим, когда смотришь на него по телевизору. Но кто его знает? Ты никогда не знаешь, наверное.

Я не думаю, что Бенавидес будет довольно хорошо чувствовать себя в тяжелом весе. Не думаю, что его сила останется с ним. Помните, что во время раундов ваша сила или падает или растет, но с этим парнем ты никогда не знаешь, чего ждать. Но если он поднимется в весе и победит Усика, то я уйду на пенсию и покину страну" – сказал Дерек.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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