Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только бокс. Джошуа рассказал о своих планах
Заинтриговал
Фото: X
Бывший чемпион в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) рассказал, что планировал уйти из бокса и перейти в ММА.
"Поверьте мне, я думал: почему бы мне не перейти на их территорию, ведь они постоянно приходят на нашу? Было бы хорошо, если бы кто-то из нас перешел на ту сторону и мы посмотрели, как у нас там получится... Скажем, Энтони Джошуа, говоря о себе в третьем лице, перешел бы в ММА; это не было бы столь громким событием, как их переход в бокс.
Поэтому это означает, что это большой бизнес. ММА, кикбоксинг или бокс. Это можно сделать. Я считаю, что это нужно сделать. Думаю, это будет следующее, что мы захотим увидеть. Но я об этом думал. Эти ребята постоянно приходят на нашу территорию. Будет интересно посмотреть, кто первым перейдет на их территорию", – сказал Джошуа The Ring.
Напомним, что уже 25 июля в Эр-Рияде Джошуа выйдет на ринг с Кристианом Пренгой.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Официально. Металлист 1925 покинул очередной игрок
- Александрия - Левый Берег. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 05.06.2026
- Реал готовит трансфер за 150 млн евро - Перес сделал громкое заявление
- Белью назвал фаворита на реванш Усик-Верховен
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа