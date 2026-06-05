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Не только бокс. Джошуа рассказал о своих планах

Бокс

Заинтриговал

Не только бокс. Джошуа рассказал о своих планах

Фото: X

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) рассказал, что планировал уйти из бокса и перейти в ММА.

"Поверьте мне, я думал: почему бы мне не перейти на их территорию, ведь они постоянно приходят на нашу? Было бы хорошо, если бы кто-то из нас перешел на ту сторону и мы посмотрели, как у нас там получится... Скажем, Энтони Джошуа, говоря о себе в третьем лице, перешел бы в ММА; это не было бы столь громким событием, как их переход в бокс.

Поэтому это означает, что это большой бизнес. ММА, кикбоксинг или бокс. Это можно сделать. Я считаю, что это нужно сделать. Думаю, это будет следующее, что мы захотим увидеть. Но я об этом думал. Эти ребята постоянно приходят на нашу территорию. Будет интересно посмотреть, кто первым перейдет на их территорию", – сказал Джошуа The Ring.

Напомним, что уже 25 июля в Эр-Рияде Джошуа выйдет на ринг с Кристианом Пренгой.

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