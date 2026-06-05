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Верхувен: Чувствую себя некоронованным королём
Готов к любому сопернику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен рассказал, как чувствует себя после боя с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.
"Я готов к любому сопернику. Думаю я показал, что, возможно, являюсь лучшим в боксе. Чувствую себя некоронованным королём", — приводит слова Верхувена журнала The Ring.
Напомним, в своём профессиональном рекорде Верхувен имеет одну победу и одно поражение. В профи Рико дебютировал в июле 2014 года.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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