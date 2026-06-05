Верхувен: Чувствую себя некоронованным королём

Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен рассказал, как чувствует себя после боя с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.

"Я готов к любому сопернику. Думаю я показал, что, возможно, являюсь лучшим в боксе. Чувствую себя некоронованным королём", — приводит слова Верхувена журнала The Ring.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Верхувен имеет одну победу и одно поражение. В профи Рико дебютировал в июле 2014 года.