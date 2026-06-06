  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Кабаел
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Кабаел

Бокс
Обновлено

Будет интересно

Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Кабаел

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора поделился своим прогнозом на потенциальный поединок между чемпионом мира Александром Усиком и немцем Агитом Кабаелом.

"Я верю, что Усику следует согласиться на бой с Кабаелом, потому что это легкий поединок. Кабаел не так хорош, как он себя считает. Я думаю, что Усик победит его за восемь-десять раундов.

Кабайел – не бугимен. Он нокаутировал нескольких бойцов ударами по корпусу – отлично. Но когда ты сражаешься с элитным бойцом, это совсем другая история. Они продадут это сражение в Германии, но нет такого, что весь мир смотреть этот поединок, затаив дыхание" – сказал Дерек.

Джошуа отреагировал на слова Усика об абсолютном чемпионстве

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Эксчемпион мира назвал бойцов, которые могут победить Усика
yellow-arrow
Верхувен: Чувствую себя некоронованным королём
yellow-arrow
Не только бокс. Джошуа рассказал о своих планах
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости