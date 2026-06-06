Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Кабаел
Будет интересно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора поделился своим прогнозом на потенциальный поединок между чемпионом мира Александром Усиком и немцем Агитом Кабаелом.
"Я верю, что Усику следует согласиться на бой с Кабаелом, потому что это легкий поединок. Кабаел не так хорош, как он себя считает. Я думаю, что Усик победит его за восемь-десять раундов.
Кабайел – не бугимен. Он нокаутировал нескольких бойцов ударами по корпусу – отлично. Но когда ты сражаешься с элитным бойцом, это совсем другая история. Они продадут это сражение в Германии, но нет такого, что весь мир смотреть этот поединок, затаив дыхание" – сказал Дерек.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Для тех, кто хочет спать ночью. Мини-календарь главных матчей группового турнира Чемпионата Мира-2026
- Первые матчи плей-офф УПЛ, новый клуб Малиновского, поражения молодежки и женской сборной. Главные новости за 5 июня
- Близкий родственник Поворознюка. Ингулец представил вице-президента
- Джошуа прокомментировал перспективы Итаума в борьбе за чемпионские титулы
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа