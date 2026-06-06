Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Кабаел

Британский супертяж Дерек Чисора поделился своим прогнозом на потенциальный поединок между чемпионом мира Александром Усиком и немцем Агитом Кабаелом.

"Я верю, что Усику следует согласиться на бой с Кабаелом, потому что это легкий поединок. Кабаел не так хорош, как он себя считает. Я думаю, что Усик победит его за восемь-десять раундов.

Кабайел – не бугимен. Он нокаутировал нескольких бойцов ударами по корпусу – отлично. Но когда ты сражаешься с элитным бойцом, это совсем другая история. Они продадут это сражение в Германии, но нет такого, что весь мир смотреть этот поединок, затаив дыхание" – сказал Дерек.