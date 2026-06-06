Эксчемпион мира назвал бойцов, которые могут победить Усика

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фремптон назвал двух бойцов, которые могут победить украинского чемпиона Александра Усика.

"Когда у тебя такая продолжительная карьера, и ты дерешься такое количество лет, как Усик, то тебя догоняет старость. Исходя из выступления Усика против Рико Верховена, я отдал бы преимущество Кабайелу. Также я считаю Мозеса Итаума фаворитом в бою с ним" – сказал Карл.