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Эксчемпион мира назвал бойцов, которые могут победить Усика
Интересный выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу Карл Фремптон назвал двух бойцов, которые могут победить украинского чемпиона Александра Усика.
"Когда у тебя такая продолжительная карьера, и ты дерешься такое количество лет, как Усик, то тебя догоняет старость. Исходя из выступления Усика против Рико Верховена, я отдал бы преимущество Кабайелу. Также я считаю Мозеса Итаума фаворитом в бою с ним" – сказал Карл.
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