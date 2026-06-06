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Эксчемпион мира назвал бойцов, которые могут победить Усика

Бокс
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Эксчемпион мира назвал бойцов, которые могут победить Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира по боксу Карл Фремптон назвал двух бойцов, которые могут победить украинского чемпиона Александра Усика.

"Когда у тебя такая продолжительная карьера, и ты дерешься такое количество лет, как Усик, то тебя догоняет старость. Исходя из выступления Усика против Рико Верховена, я отдал бы преимущество Кабайелу. Также я считаю Мозеса Итаума фаворитом в бою с ним" – сказал Карл.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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