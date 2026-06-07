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Промоутер Итаума рассказал, когда объявят следующий бой британца

Бокс

Ждать не долго

Промоутер Итаума рассказал, когда объявят следующий бой британца

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, когда будет объявлено о следующем бое его молодого и перспективного подопечного. Слова специалиста talksport.com:

"Последние несколько недель мы стараемся решить все вопросы. Не то чтобы у нас возникли проблемы. Вопрос был только в том, чтобы мы все собрались вместе. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить сражение. Оно состоится в конце августа" – сказал Уоррен.

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