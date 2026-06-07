Промоутер Итаума рассказал, когда объявят следующий бой британца

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, когда будет объявлено о следующем бое его молодого и перспективного подопечного. Слова специалиста talksport.com:

"Последние несколько недель мы стараемся решить все вопросы. Не то чтобы у нас возникли проблемы. Вопрос был только в том, чтобы мы все собрались вместе. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить сражение. Оно состоится в конце августа" – сказал Уоррен.