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Промоутер Итаума рассказал, когда объявят следующий бой британца
Ждать не долго
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, когда будет объявлено о следующем бое его молодого и перспективного подопечного. Слова специалиста talksport.com:
"Последние несколько недель мы стараемся решить все вопросы. Не то чтобы у нас возникли проблемы. Вопрос был только в том, чтобы мы все собрались вместе. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем объявить сражение. Оно состоится в конце августа" – сказал Уоррен.
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