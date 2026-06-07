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Хирн знает имя следующего соперника Фьюри
Но объявлять его он не собирается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что знает имя следующего соперника супертяжеловеса Тайсона Фьюри.
"Я не схожу с ума из-за того, что Фьюри проведет еще один бой. Я не буду трубить об этом на каждом углу. Если Тайсон чувствует, что ему это необходимо, он все равно сражается с парнем, которого победит.
Я не считаю, что это ужасный соперник. И, кстати, зачем ему драться с человеком, представляющим опасность? Фьюри прошел 12 раундов с Махмудовым. Это не было невероятное выступление, но он много времени провел вне ринга. Я вообще не боюсь из-за этого соперника. Фьюри будет в полном порядке. Я знаю, с кем он подерется, но не буду называть имя, потому что это не мой соперник" – сказал Хирн.
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