Верховен рассказал, почему рисковал в конце поединка против Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал, почему так активно шел в атаку в 11-м раунде поединка против украинского чемпиона Александра Усика.

"На официальных судейских карточках у нас была ничья. Поэтому многие спрашивали меня: "Рико, почему ты так усердно шел вперед в 11-м раунде?" Я отвечал: "Вы смотрели на неофициальный счет по ТВ, но на самом деле была ничья, поэтому мне необходимо было продолжать давить".

Конечно, после десяти раундов агрессии мне казалось, что я выиграю. Но счёт был равным, поэтому мне нужно было продолжать форсировать события. Потом я нарвался на чистый аперкот, который он очень хорошо выбросил. Да, это была ошибка" – сказал Рико.