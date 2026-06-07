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Верховен рассказал, почему рисковал в конце поединка против Усика

Бокс
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Довольно трезвое решение

Верховен рассказал, почему рисковал в конце поединка против Усика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал, почему так активно шел в атаку в 11-м раунде поединка против украинского чемпиона Александра Усика.

"На официальных судейских карточках у нас была ничья. Поэтому многие спрашивали меня: "Рико, почему ты так усердно шел вперед в 11-м раунде?" Я отвечал: "Вы смотрели на неофициальный счет по ТВ, но на самом деле была ничья, поэтому мне необходимо было продолжать давить".

Конечно, после десяти раундов агрессии мне казалось, что я выиграю. Но счёт был равным, поэтому мне нужно было продолжать форсировать события. Потом я нарвался на чистый аперкот, который он очень хорошо выбросил. Да, это была ошибка" – сказал Рико.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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