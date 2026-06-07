Джошуа хочет попробовать себя в единоборствах, британец назвал причину

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, почему хотел бы попробовать себя в смешанных единоборствах.

"Поверьте мне, я думал: "Почему не зайти на их территорию, ведь они продолжают заходить на нашу?" Естественно, это большой бизнес. Это большой бокс, бокс в тяжелом весе. Мы говорим о лучших в их видах спорта – ММА, кикбоксинг. Это не любители, а действительно опытные бойцы. Было бы здорово, если бы один из нас перешел на их сторону, и мы увидели бы, как покажем себя там.

Допустим, говоря от третьего лица, Энтони Джошуа переходит в ММА. Это не было бы столь большим событием, как переход в бокс. Бокс – это вершина спортивных единоборств.

100 процентов, что я захотел бы именитого соперника. Это значит большой бизнес. ММА, кикбоксинг или бокс – это можно устроить. Я верю, что это нужно сделать. Я думаю, это будет такое, что мы захотим увидеть" – сказал Джошуа.