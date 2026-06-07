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Верховен рассказал, недооценил ли его Усик

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Интересный анализ

Верховен рассказал, недооценил ли его Усик

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал, был ли момент недооценки со стороны украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика во время их очного поединка 24 мая в Гизе (Египет).

"Честно говоря, я не думаю, что в реванше будет лучшая версия Усека. Почему я так говорю? Я не знаю его очень хорошо, но оцениваю как человека так: Усик – чемпион, он всегда тренируется, всегда готовится, всегда делает свою работу. Поэтому мне не кажется, что он недооценил меня. Да, он был тяжелее, но, возможно, Усик сделал это осознанно или он адаптируется к этой весовой категории и набирает немного больше. Я не знаю.

Мне кажется, что мы сражались против лучшей версии Усика. Да, мы были непредсказуемы, мы предложили то, чего он никогда не видел раньше" – сказал Рико.

Верховен рассказал, почему рисковал в конце поединка против Усика

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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