Уничтожил местного фаворита: украинский боксер завоевал престижный чемпионский пояс

Украинский боксер Андрей Боришполец стал обладателем пояса IBO Continental в первом полусреднем весе.

В главном поединке вечера бокса в итальянском Орбетелло украинец встретился с местным боксером Стефано Рамундо.

Поединок завершился досрочной победой Боришпольца техническим нокаутом за две минуты до завершения противостояния. Благодаря этому успеху украинец завоевал чемпионский пояс IBO Continental.