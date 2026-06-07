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Уничтожил местного фаворита: украинский боксер завоевал престижный чемпионский пояс

Бокс

Андрей Боришполец стал обладателем европейского пояса IBO

Уничтожил местного фаворита: украинский боксер завоевал престижный чемпионский пояс

Суспільне Спорт

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Украинский боксер Андрей Боришполец стал обладателем пояса IBO Continental в первом полусреднем весе.

В главном поединке вечера бокса в итальянском Орбетелло украинец встретился с местным боксером Стефано Рамундо.

Поединок завершился досрочной победой Боришпольца техническим нокаутом за две минуты до завершения противостояния. Благодаря этому успеху украинец завоевал чемпионский пояс IBO Continental.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
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