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Уничтожил местного фаворита: украинский боксер завоевал престижный чемпионский пояс
Андрей Боришполец стал обладателем европейского пояса IBO
Суспільне Спорт
Украинский боксер Андрей Боришполец стал обладателем пояса IBO Continental в первом полусреднем весе.
В главном поединке вечера бокса в итальянском Орбетелло украинец встретился с местным боксером Стефано Рамундо.
Поединок завершился досрочной победой Боришпольца техническим нокаутом за две минуты до завершения противостояния. Благодаря этому успеху украинец завоевал чемпионский пояс IBO Continental.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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