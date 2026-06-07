"Смотрели другой бой": американцы раскритиковали отчет о поединке Усик – Верхувен

Американское издание World Boxing News раскритиковало официальный отчет WBA о бое между Александром Усиком и Рико Верхувеном, заявив, что он не соответствует событиям на ринге.

По мнению журналистов, Всемирная боксерская ассоциация подала поединок как полное доминирование Усика, хотя украинец на протяжении боя сталкивался с серьезными трудностями.

"Создавалось впечатление, что WBA смотрела совсем другой бой. Усик испытывал проблемы с первого раунда, а Верхувен оставался конкурентным почти до самого завершения поединка", – говорится в материале.

В WBN также обратили внимание на остановку боя в 11-м раунде. Издание напомнило, что рефери вмешался за секунду до гонга, хотя нидерландец поднялся на ноги и, по мнению многих наблюдателей, мог продолжить поединок.

Несмотря на критику официального отчета, журналисты признали, что Усик выполнил главную задачу и одержал победу, однако не согласились с оценкой боя как одностороннего.