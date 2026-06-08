Верховен – об остановке боя с Усиком: Я возвращался и после худших ситуаций

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал скандальную остановку в 11-м раунде его боя против украинского чемпиона мира Александра Усика.

"Конечно, я возвращался и после худших ситуаций. Тем более, это был конец раунда, это было хорошо для меня. Во всяком случае, я так считал. Ну, не то чтобы это было хорошо, но надо извлекать максимум из ситуации.

Я такой: "Мужик, я в порядке. Давай просто продолжать. Давай я подниму руки". Я слышал сигнал, потому что знал, что раунд почти закончился, но потом вмешался рефери. Сперва я подумал, что это завершение раунда. А он говорит: "Нет, это конец". Я ему: "Что ты имеешь в виду?" Я говорил рефери: "Что ты делаешь?" Но что было, то было. По-моему, это была преждевременная остановка" – сказал Рико.