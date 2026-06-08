  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кабаел уже смотрит за спину Усику и предлагает поединок против эксчемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаел уже смотрит за спину Усику и предлагает поединок против эксчемпиона мира

Бокс
Обновлено

Хорошая идея

Кабаел уже смотрит за спину Усику и предлагает поединок против эксчемпиона мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий супертяж Агит Кабаел предлагает провести поединок против американца Деонтея Уайлдера в Германии, если украинский чемпион мира Александр Усик откажется проводить обязательную защиту титула WBC. Его слова цитирует talkSport Boxing:

"Давайте проведем сражение в Германии. Деонтей Уайлдер против Кабаела" – сказал Агит.

Напомним, что WBC обязало команды Усика и Кабаела провести переговоры по организации поединка за титул организации. У боксеров есть 30 дней чтобы прийти к согласию на проведение боя, в противном случае поединок будет выставлен на торги.

Усик может отказаться от титула WBC, в таком случае организацию назначит бой между Агитом Кабаелом и другим боксером из рейтинга.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Верховен – об остановке боя с Усиком: Я возвращался и после худших ситуаций
yellow-arrow
"Смотрели другой бой": американцы раскритиковали отчет о поединке Усик – Верхувен
yellow-arrow
Уничтожил местного фаворита: украинский боксер завоевал престижный чемпионский пояс
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости