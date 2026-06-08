Кабаел уже смотрит за спину Усику и предлагает поединок против эксчемпиона мира

Немецкий супертяж Агит Кабаел предлагает провести поединок против американца Деонтея Уайлдера в Германии, если украинский чемпион мира Александр Усик откажется проводить обязательную защиту титула WBC. Его слова цитирует talkSport Boxing:

"Давайте проведем сражение в Германии. Деонтей Уайлдер против Кабаела" – сказал Агит.

Напомним, что WBC обязало команды Усика и Кабаела провести переговоры по организации поединка за титул организации. У боксеров есть 30 дней чтобы прийти к согласию на проведение боя, в противном случае поединок будет выставлен на торги.

Усик может отказаться от титула WBC, в таком случае организацию назначит бой между Агитом Кабаелом и другим боксером из рейтинга.