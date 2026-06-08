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Кабаел уже смотрит за спину Усику и предлагает поединок против эксчемпиона мира
Хорошая идея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий супертяж Агит Кабаел предлагает провести поединок против американца Деонтея Уайлдера в Германии, если украинский чемпион мира Александр Усик откажется проводить обязательную защиту титула WBC. Его слова цитирует talkSport Boxing:
"Давайте проведем сражение в Германии. Деонтей Уайлдер против Кабаела" – сказал Агит.
Напомним, что WBC обязало команды Усика и Кабаела провести переговоры по организации поединка за титул организации. У боксеров есть 30 дней чтобы прийти к согласию на проведение боя, в противном случае поединок будет выставлен на торги.
Усик может отказаться от титула WBC, в таком случае организацию назначит бой между Агитом Кабаелом и другим боксером из рейтинга.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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