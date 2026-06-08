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Известный британский супертяж попрется в Москву и проведет бой
Утратил остатки достоинства
Британский супертяж Джо Джойс 11 июля проведет свой поединок на территории страны 404. Об этом сообщает The Ring.
40-летний боксер, завоевавший олимпийское серебро десять лет назад, встретится с непобежденным Артемом Сусленковым в 10-раундовом поединке на арене ВТБ в Москве.
Эти двое встретятся в андеркарде турнира IBA Pro, главным событием которого станет поединок Мурат Гассиев против Тони Йоки.
Джойс не выходил на ринг с тех пор, как 5 апреля прошлого года в Манчестере в 10 раундах проиграл по очкам Филиппу Хрговичу.
"Последний год я посвятил подготовке, тренировкам и желанию вернуться на ринг.
Я рад возможности поехать в Россию, мы с командой настроены решительно, и Москве следует подготовиться к большому выступлению" – сказал Джойс.
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