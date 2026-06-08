Известный британский супертяж попрется в Москву и проведет бой

Британский супертяж Джо Джойс 11 июля проведет свой поединок на территории страны 404. Об этом сообщает The Ring.

40-летний боксер, завоевавший олимпийское серебро десять лет назад, встретится с непобежденным Артемом Сусленковым в 10-раундовом поединке на арене ВТБ в Москве.

Эти двое встретятся в андеркарде турнира IBA Pro, главным событием которого станет поединок Мурат Гассиев против Тони Йоки.

Джойс не выходил на ринг с тех пор, как 5 апреля прошлого года в Манчестере в 10 раундах проиграл по очкам Филиппу Хрговичу.

"Последний год я посвятил подготовке, тренировкам и желанию вернуться на ринг. Я рад возможности поехать в Россию, мы с командой настроены решительно, и Москве следует подготовиться к большому выступлению" – сказал Джойс.