Дэна Уайт слил закулисные подробности переговоров о бое Джошуа — Фьюри

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на сомнения в его участии в продвижении боя между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который может состояться в конце 2026 года.

"Думаете, я буду публично лгать, чтобы потом выглядеть как чёртов идиот перед всеми? Позвоните Эдди Хирну прямо сейчас и спросите, знает ли он, где пройдёт бой. Узнайте у него, кто заключил контракт на бой. Это был не он", — приводит слова Уайта журналист Джед Гудман на своей странице в социальной сети Х.

Энтони Джошуа на профессиональном уровне одержал 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Тайсону Фьюри имеет 35 побед (24 нокаутом), два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.