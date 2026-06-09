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Итаума хотят вывести на титульный бой, кто может стать соперником британца
Неплохой вариант
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, что хочет организовать бой своего подопечного против победителя реванша Дюбуа-Уордли. Его слова цитирует Secondsout:
"Мозес сразится 29 августа. Таковы наши намерения. Посмотрим, что произойдет, мы работаем над несколькими моментами. Надеюсь, что очень скоро мы сможем объявить этот бой.
Знаете, Мозес – невероятный боец, он уже многого добился. Я уверен, что можно устроить отличный поединок между ним и победителем реванша Дюбуа-Вордли" – сказал Фрэнк.
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