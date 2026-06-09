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Итаума хотят вывести на титульный бой, кто может стать соперником британца

Бокс

Неплохой вариант

Итаума хотят вывести на титульный бой, кто может стать соперником британца

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, что хочет организовать бой своего подопечного против победителя реванша Дюбуа-Уордли. Его слова цитирует Secondsout:

"Мозес сразится 29 августа. Таковы наши намерения. Посмотрим, что произойдет, мы работаем над несколькими моментами. Надеюсь, что очень скоро мы сможем объявить этот бой.

Знаете, Мозес – невероятный боец, он уже многого добился. Я уверен, что можно устроить отличный поединок между ним и победителем реванша Дюбуа-Вордли" – сказал Фрэнк.

Известный британский супертяж попрется в Москву и проведет бой

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Комментарии
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STORM_UA
09.06.2026 в 13:31
Давно пора. 2 года одни мешки против него выходят
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Комментарии 1
avatar
STORM_UA
09.06.2026 в 13:31
Давно пора. 2 года одни мешки против него выходят
Ответить
0
0

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