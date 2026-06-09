Джошуа рассказал, при каком условии возможен его реванш против Дюбуа

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, при каком условии возможен его поединок-реванш против обладателя титула WBO Даниэля Дюбуа. Его слова цитирует boxing247:

"Я знаю, что если буду оставаться в боксе достаточно долго, то возможен реванш с Даниэлем Дюбуа. Есть потенциальный бой с Фабио Вордли, есть вариант поединка с Агитом Кабаелом, если он станет чемпионом – это было бы большое сражение.

Также есть поединок с поднимающимся в рейтингах Мозесом Итаумой, и все еще актуальным остается бой с Деонтеем Уайлдером" – сказал Джошуа.