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Джошуа рассказал, при каком условии возможен его реванш против Дюбуа

Бокс
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Джошуа рассказал, при каком условии возможен его реванш против Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, при каком условии возможен его поединок-реванш против обладателя титула WBO Даниэля Дюбуа. Его слова цитирует boxing247:

"Я знаю, что если буду оставаться в боксе достаточно долго, то возможен реванш с Даниэлем Дюбуа. Есть потенциальный бой с Фабио Вордли, есть вариант поединка с Агитом Кабаелом, если он станет чемпионом – это было бы большое сражение.

Также есть поединок с поднимающимся в рейтингах Мозесом Итаумой, и все еще актуальным остается бой с Деонтеем Уайлдером" – сказал Джошуа.

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