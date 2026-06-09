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Джошуа рассказал, при каком условии возможен его реванш против Дюбуа
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, при каком условии возможен его поединок-реванш против обладателя титула WBO Даниэля Дюбуа. Его слова цитирует boxing247:
"Я знаю, что если буду оставаться в боксе достаточно долго, то возможен реванш с Даниэлем Дюбуа. Есть потенциальный бой с Фабио Вордли, есть вариант поединка с Агитом Кабаелом, если он станет чемпионом – это было бы большое сражение.
Также есть поединок с поднимающимся в рейтингах Мозесом Итаумой, и все еще актуальным остается бой с Деонтеем Уайлдером" – сказал Джошуа.
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