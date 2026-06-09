Известный тренер назвал боксера, который может победить Усика

Известный боксерский тренер Робер Гарсия рассказал, кто может победить украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

"Я думаю, что Бенавидесу следует сразу подраться с Усиком. Я считаю, что Бенавидес действительно победит Усика.

Думаю, после последнего выступления Усика так считаю не только я. Мне кажется, что люди могут согласиться со мной. Я знаю, что это большой риск, это не будет просто, но верю, что Бенавидес победит его" – сказал Роберт.