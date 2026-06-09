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Известный тренер назвал боксера, который может победить Усика

Бокс
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Звучит как фантазия

Известный тренер назвал боксера, который может победить Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный боксерский тренер Робер Гарсия рассказал, кто может победить украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

"Я думаю, что Бенавидесу следует сразу подраться с Усиком. Я считаю, что Бенавидес действительно победит Усика.

Думаю, после последнего выступления Усика так считаю не только я. Мне кажется, что люди могут согласиться со мной. Я знаю, что это большой риск, это не будет просто, но верю, что Бенавидес победит его" – сказал Роберт.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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