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Известный тренер назвал боксера, который может победить Усика
Звучит как фантазия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный боксерский тренер Робер Гарсия рассказал, кто может победить украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
"Я думаю, что Бенавидесу следует сразу подраться с Усиком. Я считаю, что Бенавидес действительно победит Усика.
Думаю, после последнего выступления Усика так считаю не только я. Мне кажется, что люди могут согласиться со мной. Я знаю, что это большой риск, это не будет просто, но верю, что Бенавидес победит его" – сказал Роберт.
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