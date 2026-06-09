Промоушен Boxxer объявил о заключении крупной сделки с DAZN

Промоутерская компания Boxxer официально объявила о партнерстве со стриминговой платформой DAZN. Сотрудничество начнётся с трансляции одного из самых ожидаемых поединков года — реванша между Троем Уильямсоном и Каллумом Симпсоном.

Бой состоится 8 августа на арене First Direct Bank Arena в Лидсе (Англия).

Руководство DAZN подтвердило, что контракт с Boxxer рассчитан на несколько крупных боксерских вечеров в течение ближайших месяцев. Главным событием этого сотрудничества в текущем сезоне должно стать масштабное премиальное шоу по системе Pay-Per-View (PPV), запланированное на конец года.

Таким образом, DAZN укрепляет свой статус "глобального дома бокса", объединив под своим крылом трансляции главных промоушенов Великобритании.