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Промоушен Boxxer объявил о заключении крупной сделки с DAZN
Уже готовится бой
Промоутерская компания Boxxer официально объявила о партнерстве со стриминговой платформой DAZN. Сотрудничество начнётся с трансляции одного из самых ожидаемых поединков года — реванша между Троем Уильямсоном и Каллумом Симпсоном.
Бой состоится 8 августа на арене First Direct Bank Arena в Лидсе (Англия).
Руководство DAZN подтвердило, что контракт с Boxxer рассчитан на несколько крупных боксерских вечеров в течение ближайших месяцев. Главным событием этого сотрудничества в текущем сезоне должно стать масштабное премиальное шоу по системе Pay-Per-View (PPV), запланированное на конец года.
Таким образом, DAZN укрепляет свой статус "глобального дома бокса", объединив под своим крылом трансляции главных промоушенов Великобритании.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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