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"Мечты действительно сбываются". Тайсон Фьюри вспомнил бой с Владимиром Кличко

Бокс

Тогда случилось то, чего никто не ожидал

"Мечты действительно сбываются". Тайсон Фьюри вспомнил бой с Владимиром Кличко

Фото: The Guardian

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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) вспомнил свою победу над Владимиром Кличко (64-3, 53 КО).

Напомним, что их поединок состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе.

Тогда британец единогласным решением судей стал новым обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO и чемпионом по версии The Ring.

"Мечты действительно сбываются. В 2015 году в Дюссельдорфе, Германия, я победил Владимира Кличко и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, а также чемпионом по версии журнала The Ring и линейным чемпионом мира. В 27 лет у меня было все! Но я опустился на самое дно, впал в депрессию и испытывал суицидальные мысли. Я был вне спорта почти три года".

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Владимир Кличко Тайсон Фьюри
Источник:
LuckyPunch
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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