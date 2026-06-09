Будет очень интересно. Эдди Хирн высказался о возможном реванше Усик - Верхувен

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможном реванше чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) с Рико Верхувеном.

— Если бы вы были промоутером Александра Усика, какое направление выбрали бы сейчас? Ведь на столе лежат два варианта. Один из них — реванш с Рико Верхувеном.

— Это самое очевидное решение. Реванш с Рико в Амстердаме.

Честно говоря, это настоящий подарок. Ситуация немного напоминает ту возможность, которую мы получили с Фрэнсисом Нганну. И, кстати, Энтони Джошуа все равно должен был выйти и выполнить свою работу.

На мой взгляд, Тайсон Фьюри сделал так, что Нганну выглядел боксером мирового уровня в супертяжелом весе. Именно это дало нам основания организовать бой с Нганну, принесло огромные деньги, а Джошуа просто разгромил его.

Я считаю, что в реванше Усик гораздо убедительнее победит Рико Верховена. И с коммерческой точки зрения это гораздо более значимый бой, чем поединок с Кабаелом. Хотя бой с Кабаелом тоже крупный. Это стадионный поединок и все такое.

Но если ты находишься на том этапе карьеры, когда у тебя остался один или два боя, зачем тебе драться с Кабаелом?

Одна из проблем в предыдущем бою Усика заключалась в том, что, как мне кажется, он никогда по-настоящему не был настроен именно на этот поединок. Он тренировался максимально серьезно, но Усик — это человек наследия, человек великих свершений.

И он как бы случайно оказался в бою против кикбоксера, который дал ему возможность выиграть время. Деньги были хорошие, было весело, бой проходил у пирамид, но это не был еще один чемпионский поединок. Это не был бой за абсолютное чемпионство.

Теперь реванш дает ему новую мотивацию, потому что люди задают вопросы: было ли остановка боя ошибкой? Действительно ли ты проигрывал? Или тебе просто повезло? Осталось ли у тебя еще что-то?

И этот бой в Нидерландах с коммерческой точки зрения будет иметь огромный успех. Я сам хочу увидеть этот реванш. Не могу поверить, что говорю это.

Насколько я люблю бокс и насколько высоко ценю Кабаела как боксера, я все равно больше хотел бы увидеть реванш с Верховеном, потому что просто не знаю, чего ожидать. Рико может даже выйти и нокаутировать Усика.

— Но если смотреть с точки зрения бизнеса, то если Усик проиграет Кабаелу, он все равно сможет провести бой с Рико. А если проиграет Рико...

— Здесь ключевой вопрос: сколько боев у него осталось?

И если быть честным, Усик должен побеждать Рико. Да, Верховен был великолепен, я не могу отнять у него ни одной заслуги. Но я просто считаю, что после 11 раундов, проведенных с ним, и с дополнительной мотивацией Усик выиграет этот бой более убедительно.

Хотя, конечно, Рико — настоящий монстр. Будет очень интересно. Наверное, Рико запросит какую-то безумную сумму за реванш. Но реальность такова, что призовой фонд будет достаточно большим, чтобы все хорошо заработали.

— Сначала вы не были сторонником таких кроссовер-поединков. Если бы Усик легко нокаутировал Рико за два раунда, люди сказали бы: "Что это за цирк? Как можно было ставить этого парня против Усика?"

Но когда Усик испытывал трудности, начались разговоры: "Усик переоценен", "Он уже старый", "Кикбоксеры могут побеждать боксеров", "ММА превосходит бокс". Все эти нарративы сразу начали распространяться.

— Да. Но с другой стороны, когда Джошуа жестко нокаутировал Нганну, все сказали: "Ну, он же боец ММА".

Это двусторонняя история. Одни говорят: "Это легкий бой для Джошуа". Другие спрашивают: "Зачем вы выбрали соперника с таким высоким процентом нокаутов?"

Но правда проста: ты обязан побеждать таких соперников. Здесь не может быть оправданий.

Усик должен победить Рико Верховена. Верховен до этого никогда профессионально не боксировал, а Усик — первый номер рейтинга pound-for-pound.

Конечно, на практике все не всегда так просто. То, что Рико показал в тот вечер, было невероятно. Но Усик должен быть лучше, – сказал Хирн.