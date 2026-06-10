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Что-то фантастическое: Стало известно, на какой арене может пройти бой Джошуа-Фьюри
Настоящее зрелище
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Поединок между британскими супертяжами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться в США.
Как стало известно BoxingScene, долгожданный поединок может пройти на стадионе SoFi Stadium недалеко от Лос-Анджелеса.
Два официальных лица, проинформированных о переговорах с участием саудовского финансиста бокса Турки аль-Аш Шейха во время прошедшего в прошлом месяце боксерского вечера в Гизе, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, заявили, что стадион SoFi упоминался как лучшее место.
Хотя многие британцы хотят, чтобы поединок между двумя двукратными чемпионами мира в тяжелом весе состоялся в их родной Великобритании, проведение его на открытом футбольном стадионе осенью или зимой сделало бы это большое событие уязвимым из-за плохой погоды.
Стадион, на котором пройдет восемь матчей чемпионата мира по футболу и Суперкубок, может быть модернизирован для размещения 100 000 зрителей, а для игр НФЛ предусмотрено 70 240 мест.
По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, желательно, чтобы бой Джошуа-Фьюри состоялся на стадионе НФЛ в регионе страны, где широко распространен боксерский интерес.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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