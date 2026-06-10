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Кличко: Сегодня война России с Украиной длится так долго, как Первая мировая война. Фото
Ужасные цифры
instagram.com/klitschko
Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором сравнил Первую мировую войну и агрессию россии против Украины.
"Сегодня война россии с Украиной на фоне агрессии длится так долго, как Первая мировая война.
Разница? Первая мировая война окончилась. Эта война еще далеко не окончена.
Это не первая война Путина, и это не будет его последняя. С 1999 года Россия ведет войну больше, чем живет мирно.
Мир продолжает спрашивать, как остановить эту войну. Правильный вопрос: как остановить систему, построенную на войне?
Украина делает работу мира. Мир должен ей больше, чем сострадание!
Эта фотография была сделана более 4 лет назад. Я хорошо помню ее"
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