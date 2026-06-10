Кличко: Сегодня война России с Украиной длится так долго, как Первая мировая война. Фото

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором сравнил Первую мировую войну и агрессию россии против Украины.

"Сегодня война россии с Украиной на фоне агрессии длится так долго, как Первая мировая война.

Разница? Первая мировая война окончилась. Эта война еще далеко не окончена.

Это не первая война Путина, и это не будет его последняя. С 1999 года Россия ведет войну больше, чем живет мирно.

Мир продолжает спрашивать, как остановить эту войну. Правильный вопрос: как остановить систему, построенную на войне?

Украина делает работу мира. Мир должен ей больше, чем сострадание!

Эта фотография была сделана более 4 лет назад. Я хорошо помню ее"