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Инсайдер опроверг информацию о бое Джошуа-Фьюри в Лос-Анджелесе и назвал наиболее вероятную локацию
Это выглядит реальнее
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что поединок между британскими супертяжами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не состоится в Лос-Анджелесе, как об этом ранее сообщали СМИ.
"Согласно источнику, непосредственно осведомленному о планах, если Джошуа и Фьюри выиграют разминочные бои, их противостояние в ноябре состоится в Великобритании, а не в Лос-Анджелесе" – написал Рафаэль на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что Джошуа 25 июля проведет сражение против Кристиана Пренги. Имя следующего соперника Фьюри пока не известно.
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