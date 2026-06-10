Инсайдер опроверг информацию о бое Джошуа-Фьюри в Лос-Анджелесе и назвал наиболее вероятную локацию

Известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что поединок между британскими супертяжами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не состоится в Лос-Анджелесе, как об этом ранее сообщали СМИ.

"Согласно источнику, непосредственно осведомленному о планах, если Джошуа и Фьюри выиграют разминочные бои, их противостояние в ноябре состоится в Великобритании, а не в Лос-Анджелесе" – написал Рафаэль на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что Джошуа 25 июля проведет сражение против Кристиана Пренги. Имя следующего соперника Фьюри пока не известно.