Хирн дал совет Усику по поводу следующего соперника

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен дать реванш нидерландскому кикбоксёру Рико Верховену.

"Это настоящий подарок. Ситуация напоминает ту возможность, которую мы получили с Фрэнсисом Нганну. По моему мнению, именно Тайсон Фьюри сделал так, что Нганну стал выглядеть боксером мирового уровня в сверхтяжелом весе. Благодаря этому возник шанс организовать то сражение, которое принесло огромные деньги. А потом Джошуа просто уничтожил его.

В реванше Усик победит Верхувена гораздо более убедительно. И с коммерческой точки зрения это гораздо большее сражение, чем поединок с Агитом Кабайелом. Конечно, бой с Кабайелом тоже очень большой. Но если ты находишься на том этапе карьеры, когда у тебя остался один или два боя, зачем тебе драться с Кабайелом" – сказал Хирн.