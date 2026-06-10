  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн дал совет Усику по поводу следующего соперника
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн дал совет Усику по поводу следующего соперника

Бокс
Обновлено

Возможно, стоит прислушаться

Хирн дал совет Усику по поводу следующего соперника

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен дать реванш нидерландскому кикбоксёру Рико Верховену.

"Это настоящий подарок. Ситуация напоминает ту возможность, которую мы получили с Фрэнсисом Нганну. По моему мнению, именно Тайсон Фьюри сделал так, что Нганну стал выглядеть боксером мирового уровня в сверхтяжелом весе. Благодаря этому возник шанс организовать то сражение, которое принесло огромные деньги. А потом Джошуа просто уничтожил его.

В реванше Усик победит Верхувена гораздо более убедительно. И с коммерческой точки зрения это гораздо большее сражение, чем поединок с Агитом Кабайелом. Конечно, бой с Кабайелом тоже очень большой. Но если ты находишься на том этапе карьеры, когда у тебя остался один или два боя, зачем тебе драться с Кабайелом" – сказал Хирн.

Инсайдер опроверг информацию о бое Джошуа-Фьюри в Лос-Анджелесе и назвал наиболее вероятную локацию

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Инсайдер опроверг информацию о бое Джошуа-Фьюри в Лос-Анджелесе и назвал наиболее вероятную локацию
yellow-arrow
Кличко: Сегодня война России с Украиной длится так долго, как Первая мировая война. Фото
yellow-arrow
Что-то фантастическое: Стало известно, на какой арене может пройти бой Джошуа-Фьюри
Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости