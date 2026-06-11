Эдди Хирн высказался о возможном бое Джошуа - Верхувен

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), высказался о возможном поединке своего клиента с кикбоксером Рико Верховеном.

— Энтони Джошуа должен был сразиться с Рико Верховеном, которого мы видели в прошлом месяце. Затем произошла трагическая авария, из-за которой этот бой был отложен. После того как вы увидели Рико вблизи, считаете ли вы, что все сводится к стилям, которые определяют исход боя, или теперь думаете: "Этот парень, возможно, оказался гораздо более сложным соперником, чем я ожидал"?

— Стили всегда определяют бой, не так ли?

И я не говорю, что у Энтони Джошуа не было бы серьезных проблем с Рико. Думаю, они были бы у любого. Он действительно непростой соперник.

Но я просто считаю, что разница заключается в том, что Джошуа бьет совсем иначе, чем Александр Усик. И дело не только в силе удара, но и в скорости и резкости его атак.

Мне кажется, что Рико не смог бы выдержать такие удары в начале боя.

Конечно, если бой длится четыре, пять или шесть раундов, а Рико все еще продолжает идти вперед, навязывает борьбу, постоянно висит на тебе, работает жестко, может задеть локтями в обмене — тогда, безусловно, становится очень тяжело.

Но я действительно думаю, что стиль Рико был идеально удобен для Энтони Джошуа. Это немного напоминает бой с Фрэнсисом Нганну. Правда, Рико гораздо более нестандартный и неудобный боксер, чем Нганну, но общая картина похожа — постоянное движение вперед, несколько неуклюжая и нетипичная манера ведения боя.

По моему мнению, он допустил бы слишком много ошибок, а Джошуа в таких ситуациях работает как снайпер. Поэтому я считаю, что Джошуа нокаутировал бы его.

Но, в конце концов, кто знает? Возможно, это еще один бой, который мы увидим в будущем», — сказал Хирн.

Напомним, что в своем последнем поединке Александр Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.