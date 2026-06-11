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Президент WBC: С нас все смеялись, но мы поступили правильно
Маурисио Сулейман подтвердил организацию мегафайта
Фото: fightnews.info
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организует бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем временного титула WBC Агитом Кабаелом.
"Позиция WBC была четкой: после добровольной защиты чемпион должен был встретиться с Кабаелом. Сегодня этот бой официально санкционирован, и он является обязательным для Усика.
"Многие критиковали нас за то, что мы санкционировали поединок с Верховеном за титул WBC, смеялись. Но сейчас могу сказать, что мы поступили правильно", – сказал Сулейман.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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