  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Президент WBC: С нас все смеялись, но мы поступили правильно
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент WBC: С нас все смеялись, но мы поступили правильно

Бокс

Маурисио Сулейман подтвердил организацию мегафайта

Президент WBC: С нас все смеялись, но мы поступили правильно

Фото: fightnews.info

Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организует бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем временного титула WBC Агитом Кабаелом.

"Позиция WBC была четкой: после добровольной защиты чемпион должен был встретиться с Кабаелом. Сегодня этот бой официально санкционирован, и он является обязательным для Усика.

"Многие критиковали нас за то, что мы санкционировали поединок с Верховеном за титул WBC, смеялись. Но сейчас могу сказать, что мы поступили правильно", – сказал Сулейман.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн высказался о возможном бое Джошуа - Верхувен
yellow-arrow
С Усиком в списке. Названы самые влиятельные люди в спорте в 2026 году
yellow-arrow
Хирн дал совет Усику по поводу следующего соперника
Маурисио Сулейман White Boys Club (WBC)
Источник:
PROBOX TV
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости