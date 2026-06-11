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ФИА и команды Формулы-1 утвердили сокращение дистанций части гонок с 2027 года

Бокс
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Планируют ограничить и количество ознакомительных кругов

ФИА и команды Формулы-1 утвердили сокращение дистанций части гонок с 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

ФИА и команды Формулы-1 окончательно согласовали сокращение дистанции отдельных гонок в сезоне 2027 года.

"Что касается организации гоночных уикендов, как стало известно, уже достигнута договорённость о сокращении дистанции гонок на некоторых трассах. Кроме того, планируется ограничить количество ознакомительных кругов, которые пилоты могут проехать по пути на стартовую решётку", — написал журналист Томас Махер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее команды и ФИА договорились поэтапно перейти от первоначальной схемы распределения мощности 50/50 между ДВС и электрической частью силовой установки в пользу соотношения 60/40.

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