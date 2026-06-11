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Не Кабаел. Тони Белью назвал следующего соперника для Александра Усика

Бокс

Британец считает, что нужно завершить начатое

Не Кабаел. Тони Белью назвал следующего соперника для Александра Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Всемирный боксерский совет установил 30-дневный срок для украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, по истечении которого украинец должен либо согласиться на защиту титула против обязательного претендента Агита Кабайела, либо отказаться от пояса WBC.

Экс-чемпион мира Тони Беллью уже отреагировал на это и заявил, что приоритет должен получить не Кабайел, а Рико Верхувен.

Беллью убежден, что именно Верхувен заставил Усика пройти самое сложное испытание за последнее время, поэтому реванш выглядит логичным и спортивным.

"Я не собираюсь говорить, что Усик постарел, потому что это было бы неуважением к Рико Верхувену, Питеру Фьюри и той работе, которую они проделали. Дело не в возрасте, — считает британец. — Но мне кажется, что этот вес не был для него идеальным. Со стороны это было заметно. Я увидел его утром в субботу, обнял и подумал: "Ого, какой он массивный. Тяжелый, настоящий супертяжеловес"".

"Повлияло ли это? — задается вопросом Беллью, уже зная ответ. — Думаю, да. Это, безусловно, сказалось, потому что он наносил меньше ударов".

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Источник:
VRinge
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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