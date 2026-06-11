Фьюри готов попробовать себя в роли рефери

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) заявил в Instagram, что будет поддерживать президента UFC Даны Уайта в возможном поединке с промоутером Matchroom Boxing Эдди Хирном.

"Все эти разборки между Дейном Уайтом и Эдди Хирном... Я полностью на стороне Даны. Дена, дай ему как следует по морде.

И если этот бой когда-нибудь состоится, я буду его рефери. Команда Даны – всегда и везде. Поехали".

Ранее похожее предложение поступило и Хирну от главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейха, но поединок мог состояться с Уайтом.