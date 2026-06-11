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Белью рассказал, против кого должен провести следующий бой Усик
Это было бы правильно
Фото: Getty Images
Бывший британский супертяж Тони Белью рассказал, с кем должен провести свой следующий поединок украинский чемпион мира Александр Усик.
"Если говорить совершенно откровенно, я верю, что Рико Верховен заслуживает реванша. Я просто не думаю, что Усик может уйти от этого поединка.
Я знаю, что Агит Кабайел вполне заслуживает боя, он терпеливо ждал. Я это понимаю, но простите, этот парень только что дал Усику самый конкурентный бой, который у него когда-то был.
Я не стал бы винить Усика за нежелание проводить реванш. Я не буду говорить, что он стареет, потому что это оказывает медвежью услугу Рико Верховену, Питеру Фьюри и той работе, которую они сделали. Не то чтобы Усик старел, но я не думаю, что его вес был идеальным для него" – сказал Тони.
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