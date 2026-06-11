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Известный британский боксер дал прогноз на поединок Джошуа-Фьюри
Экспертное мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский боксер-профессионал Энтони Ярд поделился своими ожиданиями от поединка Фьюри-Джошуа, который ориентировочно состоится в конце 2026 года.
"Если говорить о боксе Эй Джея, то я думаю, что Фьюри, вероятно, порвет его на куски. Но если Джошуа вернет свою жесткость и стойкость, когда он хочет сразиться и просто дает волю кулакам, то если он поразит Фьюри, как это сделал Усик, Энтони добьет его.
Пять, шесть, семь лет назад я бы выбрал Эй Джея. Знаете, после того как он избил Кличко и набрал крейсерский ход" – сказал Ярд.
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