  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известный британский боксер дал прогноз на поединок Джошуа-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный британский боксер дал прогноз на поединок Джошуа-Фьюри

Бокс

Экспертное мнение

Известный британский боксер дал прогноз на поединок Джошуа-Фьюри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный британский боксер-профессионал Энтони Ярд поделился своими ожиданиями от поединка Фьюри-Джошуа, который ориентировочно состоится в конце 2026 года.

"Если говорить о боксе Эй Джея, то я думаю, что Фьюри, вероятно, порвет его на куски. Но если Джошуа вернет свою жесткость и стойкость, когда он хочет сразиться и просто дает волю кулакам, то если он поразит Фьюри, как это сделал Усик, Энтони добьет его.

Пять, шесть, семь лет назад я бы выбрал Эй Джея. Знаете, после того как он избил Кличко и набрал крейсерский ход" – сказал Ярд.

Эдди Хирн высказался по поводу возможного поединка Джошуа — Верхувен

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Белью рассказал, против кого должен провести следующий бой Усик
yellow-arrow
Фьюри готов попробовать себя в роли рефери
yellow-arrow
Не Кабаел. Тони Белью назвал следующего соперника для Александра Усика
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости