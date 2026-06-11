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Джошуа рассказал, чему научился в лагере Усика

Бокс
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Хорошая кооперация

Джошуа рассказал, чему научился в лагере Усика

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, чему научился, находясь в тренировочном лагере украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует The Ring:

"Многие видят в тебе потенциал, но если ты сам в себя не веришь или не веришь тому, что они говорят, это не имеет значения. Поэтому неважно, рядом ли я с Александром Усиком. Если я сам в себя не верю, какой смысл мне там находиться? Я понял важность веры в себя, уверенности в себе, умения быть своим главным вдохновителем, а также пребывания в окружении человека, который побеждал меня и побеждал лучших.

И я думаю, что смог выявить некоторые свои слабые стороны и понял, что тренировки могут улучшить меня в этих областях и сделать меня совершенным бойцом. И я верю в себя. Я верю в то, что делаю и думаю, что принимаю верное решение. Конечно, это тяжело, но нет лучшего места для меня, чем сейчас в Испании, чтобы одержать победу над Пренгой и Тайсоном Фьюри" – сказал Джошуа.

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