Лидер Финикса стал чемпионом турнира по NBA 2K

В финале турнира по виртуальному баскетболу Букер дважды обыграл своего одноклубника по Финиксу ДеАндре Эйтона – 72:62 и 74:62.

В качестве награды Букер получил право от своего имени пожертвовать 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

Undefeated to the title ????@DevinBook wins the #NBA2KTourney and $100K for charity! pic.twitter.com/Tvjrc1SUwC