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Ферстаппен примет участие в виртуальной серии Supercars

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Пилот решил попробовать себя в киберспорте

Ферстаппен примет участие в виртуальной серии Supercars
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен примет участие в двух киберспортивных гонках на базе австралийской серии Supercars. Голландец будет управлять болидом с ливреей, основанной на дизайне его машины RB16. Ферстаппен выведет болид на виртуальные трассы "Сильверстоун" и "Каталунья".

"Для меня это будет вызовом, ведь придётся пилотировать не тот болид, к которому я привык в симуляторе. Мы всегда пилотируем суперкары в Мельбурне. Поэтому будет интересно посмотреть, как я смогу конкурировать с обычными пилотами.

Я пробовал управлять суперкаром несколько раз в симуляторе. Водить такую машину нелегко. Буду рад поработать вместе с нашими ребятами", — цитирует Ферстаппена Racefans.

Ранее голландец отказался от участия в официальной киберспортивной серии Формулы-1 на базе компьютерной игры F1 2019. Ферстаппен заявил, что никогда не будет гоняться в этой игре.

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В статье: Макс Ферстаппен
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