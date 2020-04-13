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В FIFA 20 произошел странный баг

Киберспорт
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Мяч был засчитан после того, как прошел в миллиметрах от штанги

В FIFA 20 произошел странный баг
Новина українською

Один из пользователей форума reddit выложил забавный момент в FIFA 20. Во время одного из матчей был засчитан призрачный гол. При повторе непонятно пересёк ли мяч линию ворот или нет.

Призрачные голы — это взятия ворот без пересекания мячом линии ворот. Для FIFA этот баг не новый.

Многие игроки сталкивались с подобной проблемой, но этот случай — особенный. Гол был засчитан, после того как пролител в миллиметрах от штанги, но любой игрок, по понятным причинам, поставил бы это решение под сомнение. С одного ракурса гола не было и мяч пролетел в миллиметрах от штанги, но с другого ракурса кажется, что он всё-таки был.

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В статье: FIFA 20
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