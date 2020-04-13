Киберспорт
Киберспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турнир по NBA 2K среди баскетболистов стал самым популярным событием на ESPN
Количество просмотров не называется
Турнир по NBA 2K20 среди баскетболистов, который проходил с 3 по 11 апреля, стал первым по числу зрителей киберспортивным событием на американском канале ESPN.
Об этом заявил вице-президент NBA 2K Джейсон Арджент. Представитель ESPN отказался назвать число зрителей трансляций NBA 2K Players Tournament.
Турнир по NBA 2K20 прошел с 3 по 11 апреля. В финале Девин Букер обыграл Деандре Эйтона со счетом 2-0.
Ранее вице-президент НБА Мэтт Холт сообщил, что лига продолжит проводить подобные турниры в будущем.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...