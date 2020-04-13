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Турнир по NBA 2K среди баскетболистов стал самым популярным событием на ESPN

Киберспорт
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Турнир по NBA 2K среди баскетболистов стал самым популярным событием на ESPN
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Турнир по NBA 2K20 среди баскетболистов, который проходил с 3 по 11 апреля, стал первым по числу зрителей киберспортивным событием на американском канале ESPN.

Об этом заявил вице-президент NBA 2K Джейсон Арджент. Представитель ESPN отказался назвать число зрителей трансляций NBA 2K Players Tournament.

Турнир по NBA 2K20 прошел с 3 по 11 апреля. В финале Девин Букер обыграл Деандре Эйтона со счетом 2-0.

Ранее вице-президент НБА Мэтт Холт сообщил, что лига продолжит проводить подобные турниры в будущем.

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В статье: NBA 2k20
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