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В NBA 2K20 появились испытания в честь Брайанта

Киберспорт
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В NBA 2K20 появились испытания в честь Брайанта
Новина українською

В режиме в честь Коби Брайанта можно повторить знаковые моменты карьеры пятикратного чемпиона НБА – 81 очко в матче с Торонто, знаменитый аллей-уп на Шакила О’Нила в плей-офф и 60 очков в последнем матче в карьере против Юты.

Легенда Лейкерс погиб 26 января после крушения вертолета. Вместе с Коби Брайантом на борту находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Ранее UA-Футбол сообщал, что звезда Финикса стал чемпионом турнира по NBA 2K20 среди игроков НБА.

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В статье: Коби Брайант НБА
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