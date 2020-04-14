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Топ-теннисисты сыграют в FIFA 20 ради благотворительности

Киберспорт
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Игроки помогут Красному Кресту.

Топ-теннисисты сыграют в FIFA 20 ради благотворительности
Новина українською

Первая ракетка Аргентины Диего Шварцман совместно с форвардом Ювентуса Пауло Дибалой организовал благотворительный турнир по FIFA 20.

Инициативу Шварцмана решил поддержать и двукратный финалист Ролан Гаррос Доминик Тим, который в рейтинге АТР стоит на третьей позиции.

Благотворительный киберфутбол при участии Шварцмана и Тима пройдет 18-19 апреля. Следить за соревнованиями можно будет в социальных сетях теннисистов.

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В статье: Доминик Тим Диего Шварцман
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