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Топ-теннисисты сыграют в FIFA 20 ради благотворительности
Игроки помогут Красному Кресту.
Первая ракетка Аргентины Диего Шварцман совместно с форвардом Ювентуса Пауло Дибалой организовал благотворительный турнир по FIFA 20.
Инициативу Шварцмана решил поддержать и двукратный финалист Ролан Гаррос Доминик Тим, который в рейтинге АТР стоит на третьей позиции.
Благотворительный киберфутбол при участии Шварцмана и Тима пройдет 18-19 апреля. Следить за соревнованиями можно будет в социальных сетях теннисистов.
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