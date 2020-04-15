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Монфис и Азаренко примут участие в виртуальном теннисном турнире

Киберспорт
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Все деньги пойдут на помощь пострадавшим теннисистам

Монфис и Азаренко примут участие в виртуальном теннисном турнире
Новина українською

Организаторы Mutua Madrid Open назвали новых участников онлайн-турнира.

В турнире по Tennis World Tour сыграют Виктория Азаренко, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини и Мэдисон Киз.

Напомним, что виртуальный Mutua Madrid Open стартует 27 апреля и продлится четыре дня. Призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Виктория Азаренко Гаэль Монфис
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