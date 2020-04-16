  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Киберспорт
  4. Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO
В тренде
Киберспорт
Киберспорт

Киберспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO

Киберспорт
(1 голосов)

"Zina Team" проиграла и на Dust 2, и на Train

Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO
Новина українською

Сегодня в рамках полуфинала киберспортивного турнира We Strike по дисциплине CS:GO команда украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченка ("Zina Team") проиграла команде росийского форварда "Сочи" Александра Кокорина ("Beginners") 0:2.

За команду Зинченка играли: украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков, украинский защитник "Луго" Василий Кравец, русский защитник "Химик-Арсенал" Артем Ярмолицкий и Евгений Осадчук.

Поединок проходил из 2 игр:

  • Первая игра проходила на карте Dust 2 и закончилась со счетом 15:6 в пользу "Beginners".

Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO - изображение 1

  • Во второй игре "Zina Team" проиграли со счетом 7:16 на карте Train.
Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO - изображение 2

Вашему вниманию запись матча (Смотреть с 2:46:00)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кокорин Александр Зинченко Александр Зубков Василий Кравец киберспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...