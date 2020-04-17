NaVi проиграли Team Liquid и заняли последнее место в группе на ESL One Los Angeles 2020

В последнем матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 Natus Vincere проиграла Team Liquid.

Поединок проходил по системе Best of 3. Матч закончился со счетом 0:2. Первая карта закончилась за 44 минуты, вторая - за 34 минуты.

Ещё до этой встречи обе команды потеряли все шансы на выход в плей-офф этого турнира и побороться за призовой фонд в размере 200 000 долларов.

Составы команд ( NaVi в черном, Team Liquid - в белом):

Вашему вниманию запись 1-й игры

Запись 2-й игры