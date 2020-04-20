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АПЛ организовала турнир по FIFA 20. Заявились Стерлинг, Заха и Трент Александер-Арнольд

Киберспорт
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В турнире примут участие 12 действующих игроков АПЛ

АПЛ организовала турнир по FIFA 20. Заявились Стерлинг, Заха и Трент Александер-Арнольд
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Английская Премьер-лига организовала турнир по киберспортивной дисциплине FIFA 20. Чемпионат будет носить название "ePremier League Invitational" и пройдет с 21-го по 25-е апреля.

12 реальных футболистов АПЛ примут участие в этом соревновании. Среди игроков, участвующих в турнире, Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Уилфрид Заха (Кристал Пэлас), Джон Макгинн (Астон Вилла), Лис Муссет (Шеффилд Юнайтед) и Диого Джота (Вулверхэмптон).

Цель ePremier League Invitational: призывать людей следовать официальным советам, оставаться дома и соблюдать карантин.

Призовой фонд турнира ePremier League Invitational пойдет на инициативу #PlayersTogether, которая была создана игроками Премьер-лиги в качестве коллективного сбора средств для Национальной службы здравоохранения.

В Англии турнир покажет Sky Sports, в СНГ - Okko Спорт.

Каналы Sky Sports YouTube и Twitch, канал Football Daily YouTube также будут освещать турнир.

Расписание матчей ePremier League Invitational

Открытые раунды будут включать четыре матча в день с 12:00 до 16:00, и пройдут со вторника 21-го апреля по пятницу 24-го апреля. Полуфинал и финал пройдет в субботу 25-го апреля.

АПЛ организовала турнир по FIFA 20. Заявились Стерлинг, Заха и Трент Александер-Арнольд - изображение 1

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В статье: Рахим Стерлинг Уилфрид Заха АПЛ Трент Александер-Арнольд
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Источник:
premierleague.com
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