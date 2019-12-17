Белодед: Благодарна судьбе,что свела меня с этим прекрасным видом спорта

Украинка Дарья Белодед на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором рассказала о своих первых занятиях по дзюдо.

"Благодарна судьбе, что свела меня с этим прекрасным видом спорта-дзюдо, но это и неудивительно, так как я выросла в семье дзюдоистов и в свои ранние годы уже была наслышана о кимоно, тренировках и соревнованиях. Полюбила я его с самого детства и с самой первой тренировки загорелась желанием тренироваться.

Помню, как пришла в детскую группу, сама ещё не знала никакой техники и бороться не умела , а дети были постарше и уже знали некоторые приёмы. Ну первое время, конечно, меня побеждали все и бросали в разные стороны, а я плакала каждую тренировку, но мое желание выиграть было настолько сильным , что спустя некоторое время упорных тренировок и горьких слез я начала выигрывать. В то время я ощутила настоящий кайф от этого процесса.

Постепенно я уже влилась в этот вид спорта и начала интересоваться им все больше и больше. Изучала правила, следила за топовыми спортсменами со всего мира и стремилась к ним. Наверное не было ни дня, чтобы я не посмотрела видео борьбы какого-то дзюдоиста. Всегда мечтала о том, чтобы выйти на их уровень. А когда ложилась спать, воображала у себя в голове соревнования, придумывала соперников и перед сном у меня в голове происходили серьезные противостояния. Как говорится: мысли материальны. Ну конечно , если не только прокручивать их у себя в голове, но и прилагать усилия.

Для меня дзюдо, это больше чем просто спорт. Это очень интересная и потрясающая часть моей жизни!", - написала Белодед.