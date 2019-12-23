Билеты на бой Макгрегор - Серроне были проданы в первый день

Билеты на турнире UFC 246, в главном событии которого встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Дональд Серроне, были полностью раскуплены уже на старте продаж, сообщил в своём "твиттере" обозреватель Yahoo Sports Кевин Айол.

По сообщению Айола, выручка UFC от продажи билетов составила $ 10 млн.

Примечательно, что ранее UFC лишь трижды удавалось выручить от боёв в Лас-Вегасе более $ 10 млн и два из этих турниров были с участием Конора Макгрегора — UFC 229, на котором Макгрегор встречался с Хабибом Нурмагомедовым, и UFC 194, главным событием которого был бой между Макгрегором и Жозе Алду… Третьим турниром с выручкой свыше $ 10 млн является UFC 200, в главном событии которого встретились Миша Тейт и Аманда Нуньес.