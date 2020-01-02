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Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов года

Единоборства
(2 голосов)

Украинец разделил третье место с россиянином

Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов года
Новина українською

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк занял третье место на вручении премии "Борец года 2019" от United World Wrestling (UWW).

Беленюк с 82 баллами стал третьим борцом греко-римского стиля. На одной позиции с украинцем оказался россиянин Муса Евлоев. Нардеп получит 5 тысяч швейцарских франков ($5140) вознаграждения. Если бы он сам оказался на третьей позиция, то награда была бы в два раза больше.

Первое место с 92 баллами занял венгр Виктор Лоринч, а вторым японец Синобу Ота – 88 баллов.

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В статье: Жан Беленюк
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Источник:
XSport.ua
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