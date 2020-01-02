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В UFC представили проморолик к бою Макгрегор — Серроне

Единоборства
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Поединок состоится 18 января

В UFC представили проморолик к бою Макгрегор — Серроне
Новина українською

Пресс-служба UFC на официальной странице организации в "Твиттере" выложила проморолик, посвящённый поединку экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Напомним, что поединок состоится с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полусредней весовой категории и станет главным событием шоу.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то 36-летний американец провёл в 2019 году целых четыре боя, но два последних из них сложились для него неудачно. В июне он досрочно уступил Тони Фергюсону, а в сентябре проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.

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В статье: Конор Макгрегор Дональд Серроне
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