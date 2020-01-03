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Макгрегор отреагировал на слова тренера Серроне

Единоборства
(1 голосов)

Боец советует не связываться с ним

Макгрегор отреагировал на слова тренера Серроне
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на слова Джафари Ванье, тренера Дональда Серроне, заявившего, что единственная сильная сторона соперника его подопечного — левая рука.

Напомним, Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Макгрегор разместил в сторис своего "инстаграма" пост, появившийся в аккаунте Haute Time, в котором сказано: "Напоминаем, не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного".

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на счету ирландского бойца 21 победа в 25 поединках в MMA.

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В статье: Конор Макгрегор
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