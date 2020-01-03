Макгрегор отреагировал на слова тренера Серроне

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на слова Джафари Ванье, тренера Дональда Серроне, заявившего, что единственная сильная сторона соперника его подопечного — левая рука.

Напомним, Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Макгрегор разместил в сторис своего "инстаграма" пост, появившийся в аккаунте Haute Time, в котором сказано: "Напоминаем, не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного".

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. Всего на счету ирландского бойца 21 победа в 25 поединках в MMA.